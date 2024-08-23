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23 августа, 07:15

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Собянин осмотрел итоги реконструкции школы в Митине

Собянин осмотрел итоги реконструкции школы в Митине

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В школе № 1190 в Митине провели масштабную реконструкцию по московскому стандарту. Здание, которое в 2017 году признали аварийным, теперь стало уникальным. Первыми все изменения оценили родители учеников.

Сергей Собянин осмотрел итоги реконструкции школы: в классах появились новое оборудование и мебель, благоустроили территорию. Зоны разграничены таким образом, что у детей будет пространство и для отдыха, и для обучения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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