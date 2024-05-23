Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

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23 мая, 16:15

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Собянин объявил о начале испытаний первого в России беспилотного трамвая

Собянин объявил о начале испытаний первого в России беспилотного трамвая

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В Москве начались испытания первого беспилотного трамвая. Пока они проходят без пассажиров. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Тестовые поездки будут проходить в три этапа. На первом этапе трамвай будет курсировать с водителем, на втором – система беспилотного вождения возьмет функцию управления на себя, а на третьем – транспорт начнет ходить полностью самостоятельно и с пассажирами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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