Собянин объявил о начале испытаний первого в России беспилотного трамвая

В Москве начались испытания первого беспилотного трамвая. Пока они проходят без пассажиров. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Тестовые поездки будут проходить в три этапа. На первом этапе трамвай будет курсировать с водителем, на втором – система беспилотного вождения возьмет функцию управления на себя, а на третьем – транспорт начнет ходить полностью самостоятельно и с пассажирами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.