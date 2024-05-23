Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 мая, 14:45

Экономика

Новости часа: Собянин вдвое увеличил максимальный размер гранта на тестирование инноваций

Новости часа: Собянин вдвое увеличил максимальный размер гранта на тестирование инноваций

Новости часа: Москва создает центры использования высокотехнологичного оборудования

Собянин подписал документы об увеличении гранта на тестирование инноваций в Москве

Новости часа: 10 детских садов и 11 поликлиник построят в ТиНАО

Собянин сообщил, что Москва стала лидером России в рейтинге Минэкономразвития

Собянин: Москва создает центры использования высокотехнологичного оборудования

Собянин: с 24 мая по 2 июня в Москве пройдет фестиваль "Рыбная неделя"

Собянин: 268 домов вошли в программу реновации в ТиНАО

Собянин: в майские праздники Москву посетили 2,2 млн туристов

Собянин: город поддержит продвижение товаров из Москвы на зарубежных выставках

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин вдвое увеличил максимальный размер гранта на тестирование инноваций. С 2022 года получить грант на проведение пилотного тестирования может любая московская технологическая компания или стартап.

В Москве откроют 65-й летний трудовой сезон студенческих отрядов. Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

"Аэроэкспресс" запустит автобусный экспресс-маршрут от метро "Ховрино" до терминала D Шереметьево. Автобусы начнут ходить с 1 июня.

Читайте также
мэр МосквыэкономикагородтранспортвидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика