Новости часа: Собянин вдвое увеличил максимальный размер гранта на тестирование инноваций

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин вдвое увеличил максимальный размер гранта на тестирование инноваций. С 2022 года получить грант на проведение пилотного тестирования может любая московская технологическая компания или стартап.

В Москве откроют 65-й летний трудовой сезон студенческих отрядов. Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

"Аэроэкспресс" запустит автобусный экспресс-маршрут от метро "Ховрино" до терминала D Шереметьево. Автобусы начнут ходить с 1 июня.

