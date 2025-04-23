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Новости

23 апреля, 07:00

Мэр Москвы

Собянин утвердил планы по замене почти 4,3 тыс лифтов в жилых домах

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Сергей Собянин утвердил план по замене лифтов в жилом фонде. В 2025 году в столице установят 4 265 новых подъемников. Все лифты произведены в России – по контрактам с Карачаровским и Щербинским лифтостроительными заводами.

Новые кабины будут с расширенным дверным проемом, износостойкой отделкой и современной панелью управления с электронным табло. По словам мэра, до 2034 года планируется заменить более 50 тысяч лифтов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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