Собянин утвердил планы по замене почти 4,3 тыс лифтов в жилых домах

Сергей Собянин утвердил план по замене лифтов в жилом фонде. В 2025 году в столице установят 4 265 новых подъемников. Все лифты произведены в России – по контрактам с Карачаровским и Щербинским лифтостроительными заводами.

Новые кабины будут с расширенным дверным проемом, износостойкой отделкой и современной панелью управления с электронным табло. По словам мэра, до 2034 года планируется заменить более 50 тысяч лифтов.

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