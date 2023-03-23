23 марта, 15:30Город
Собянин: программа реновации в Измайлове ведется с опережением сроков
Сергей Собянин осмотрел после завершения строительства спорткомплекс с бассейном в столичном районе Измайлово. В нем разместится Училище олимпийского резерва № 1.
Спорткомплекс возвели на месте бывшего гимнастического зала Московского училища олимпийского резерва № 1 на 16-й Парковой улице. Он представляет из себя трехэтажное здание, в котором предусмотрены помещения для занятий художественной гимнастикой и хореографией.
По словам мэра, реализация программы в Измайлове идет с опережением запланированных сроков. Так, первый ее этап в этом районе, который предусматривает расселение 26 домов, завершат в текущем году.
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