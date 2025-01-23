Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 января

В Москве в десятки раз снизилось количество преступлений, сообщил Сергей Собянин во время расширенного заседания коллегии министерства внутренних дел по столице. Мэр высоко оценил работу столичной полиции и поблагодарил сотрудников за самоотверженную работу.

На территории ВДНХ появится гостиничный комплекс и теннисные корты, согласно стратегии развития главной выставки страны до 2030 года.

Столицу накрыл сильный ветер, однако ожидаемые осадки так и не выпали. Оттепель придет в Москву в выходные.

Савеловский суд Москвы продлил блогеру Елене Блиновской срок ареста. Она останется под стражей до 2 мая. Уже 13 февраля гособвинение запросит для нее срок.

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