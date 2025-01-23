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Новости

23 января, 21:00

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 января

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 января

"Мой район. Новости": на ВДНХ построят гостиничный комплекс и теннисные корты

Новости часа: мэр Москвы высоко оценил работу столичной полиции

Собянин поблагодарил московскую полицию за самоотверженную работу

Сергей Собянин назвал стратегические цели развития ВДНХ до 2030 года

Собянин: улучшение способов оплаты проезда – важный элемент развития транспорта

Собянин: Москва – лидер по числу способов оплаты проезда в городском транспорте

Сергей Собянин: принята стратегия развития ВДНХ до 2030 года

Мэр Москвы открыл учебно-практический полигон для студентов колледжей

Собянин: город сделает все возможное, чтобы улучшить материальную базу колледжей

В Москве в десятки раз снизилось количество преступлений, сообщил Сергей Собянин во время расширенного заседания коллегии министерства внутренних дел по столице. Мэр высоко оценил работу столичной полиции и поблагодарил сотрудников за самоотверженную работу.

На территории ВДНХ появится гостиничный комплекс и теннисные корты, согласно стратегии развития главной выставки страны до 2030 года.

Столицу накрыл сильный ветер, однако ожидаемые осадки так и не выпали. Оттепель придет в Москву в выходные.

Савеловский суд Москвы продлил блогеру Елене Блиновской срок ареста. Она останется под стражей до 2 мая. Уже 13 февраля гособвинение запросит для нее срок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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