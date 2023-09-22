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Новости

22 сентября, 16:30

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Новости часа: Собянин поручил ускорить строительство новых линий метрополитена

Новости часа: Собянин поручил ускорить строительство новых линий метрополитена

Новости часа: Собянин поручил ускорить программу реновации в два раза

Собянин поручил ускорить строительство новых линий метрополитена

Новости часа: Собянин рассказал, сколько домов передали под заселение по реновации

Собянин: с начала года передали под заселение 29 домов по программе реновации

Новости часа: Собянин рассказал о ремонте 55 спортивных объектов в столице

Новости часа: Собянин поручил ускорить темпы реализации программы реновации в два раза

Новости часа: Собянин подвел итоги первого года работы Московского портала потребителей

Новости часа: Собянин объявил о завершении строительства Ледового дворца в Ясеневе

Собянин подвел итоги первого года работы Московского портала потребителей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство новых линий метрополитена будет ускорено. Соответствующее поручение дал Сергей Собянин на первом после вступления в должность мэра заседании президиума правительства Москвы.

В Москве начался час пик. Вечером на дорогах ЦОДД обещает до 7 баллов.

Капитальный ремонт Ленинградского путепровода на пересечении с МКАД закончат в декабре. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра Петр Бирюков.

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