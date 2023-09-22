Новости часа: Собянин поручил ускорить строительство новых линий метрополитена

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство новых линий метрополитена будет ускорено. Соответствующее поручение дал Сергей Собянин на первом после вступления в должность мэра заседании президиума правительства Москвы.

В Москве начался час пик. Вечером на дорогах ЦОДД обещает до 7 баллов.

Капитальный ремонт Ленинградского путепровода на пересечении с МКАД закончат в декабре. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра Петр Бирюков.