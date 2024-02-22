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Новости

22 февраля, 16:45

Новости

Новости часа: мэр Москвы рассказал о модернизации службы лучевой диагностики

Новости часа: мэр Москвы рассказал о модернизации службы лучевой диагностики

Собянин рассказал о новом принципе работы лучевой диагностики в Москве

Новости часа: мэр Москвы поздравил победителей чемпионата школьников "Мастерята"

Новости часа: Собянин рассказал, как Вечный огонь готовят ко Дню защитника Отечества

Собянин: провели профилактику Вечного огня в преддверии Дня защитника Отечества

Новости часа: поезда новой серии "Москва-2024" появятся в метро в этом году

Собянин: 179 команд стали победителями детского чемпионата "Мастерята"

Сергей Собянин утвердил два проекта комплексного развития территорий

Сергей Собянин рассказал о строительстве моста в Мнёвниковской пойме

Собянин: на линии метро в этом году выйдет состав новой серии "Москва-2024"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Количество лучевых исследований в столице за год увеличилось на 15%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Около 15 тысяч рабочих мест создадут в ТиНАО и ЗАО по городской программе, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

ГИБДД предупредила об ограничении движения на ряде улиц Москвы из-за празднования 23 февраля.

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