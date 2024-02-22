Новости часа: мэр Москвы рассказал о модернизации службы лучевой диагностики

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Количество лучевых исследований в столице за год увеличилось на 15%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Около 15 тысяч рабочих мест создадут в ТиНАО и ЗАО по городской программе, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

ГИБДД предупредила об ограничении движения на ряде улиц Москвы из-за празднования 23 февраля.