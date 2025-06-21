Сергей Собянин провел технический пуск участка Троицкой линии метро

Сергей Собянин провел технический пуск участка Троицкой линии от "Новаторской" до "ЗИЛ". Благодаря открытию новых станций еще 600 тысяч москвичей получат удобные маршруты и пересадки на другие ветки.

В России предложили установить специализированные ограждения вдоль автомобильных дорог, чтобы предотвратить ДТП с дикими животными. Статистика гибели зверей в результате подобных происшествий только растет. За 2023 год в авариях погибли больше 90 человек.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран ответит более сокрушительными ударами, если Тель-Авив продолжит атаки. В результате израильских атак с начала обострения ближневосточного конфликта погибли более 400 человек, еще 3 тысячи пострадали. Такую статистику привел иранский Минздрав.

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