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21 июня, 20:45

Мэр Москвы

Сергей Собянин провел технический пуск участка Троицкой линии метро

Сергей Собянин провел технический пуск участка Троицкой линии метро

Собянин провел технический запуск участка метро от "Новаторской" до "ЗИЛ"

Сергей Собянин провел технический пуск участка Троицкой линии метро

Сергей Собянин запустил еще один участок Троицкой линии в техническом режиме

Сергей Собянин провел технический пуск участка Троицкой линии метро

Собянин: цифровые технологии сократили количество бумажных документов москвичей

Собянин подвел первые итоги акции "Дни исторического и культурного наследия"

Собянин: Москва возглавила Национальный рейтинг состояния инвестклимата

Мэр Москвы: столица стала лидером России по состоянию инвестклимата

Сергей Собянин рассказал о планах обновления Ярославского вокзала

Сергей Собянин провел технический пуск участка Троицкой линии от "Новаторской" до "ЗИЛ". Благодаря открытию новых станций еще 600 тысяч москвичей получат удобные маршруты и пересадки на другие ветки.

В России предложили установить специализированные ограждения вдоль автомобильных дорог, чтобы предотвратить ДТП с дикими животными. Статистика гибели зверей в результате подобных происшествий только растет. За 2023 год в авариях погибли больше 90 человек.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран ответит более сокрушительными ударами, если Тель-Авив продолжит атаки. В результате израильских атак с начала обострения ближневосточного конфликта погибли более 400 человек, еще 3 тысячи пострадали. Такую статистику привел иранский Минздрав.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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