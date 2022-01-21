Собянин и Рогозин осмотрели ход строительства Национального космического центра

Мэр Москвы Сергей Собянин и глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин осмотрели ход строительства Национального космического центра, который расположится на территории на территории завода имени Хруничева. Закончить его возведение планируется в следующем году.

В здании разместится производственный комплекс. Также там будет создан научно-производственный кластер для технополиса "Москва". Одним из главных объектов космического центра станет треугольный небоскреб со штаб-квартирой госкорпорации "Роскосмос".

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