14:27
Фото: vk.com/mossobyanin
Строительство Московских центральных диаметров и Большой кольцевой линии метро должно решить транспортные проблемы столицы. Об этом заявил Сергей Собянин во время встречи с Владимиром Путиным.
"Сейчас активно строятся МЦД-3, МЦД-4. <...> Мы с вами открывали 10 станций метро (БКЛ. – Прим. ред.). <...> Эти проекты, конечно, должны разгрузить и решить многие транспортные проблемы", – сказал мэр.
Он выразил надежду на то, что оба проекта будут полностью закончены в 2023–2024 годах. По его словам, когда БКЛ замкнется, она станет самой большой линией в мире.
Собянин также поблагодарил главу государства за предоставление Москве инфраструктурного кредита: благодаря ему город покупает новые вагоны метро и пригородные поезда, динамично развивает транспортную инфраструктуру. Столица также активно ведет строительство дорог, продолжил градоначальник.
"За 2020 и 2021 годы, не снижая темпа, было построено где-то около 100 километров дорог, развязок, тоннелей, эстакад и так далее – большая работа", – заключил Собянин.
Накануне в Москве началось строительство второго тоннеля на центральном участке Троицкой линии метро. Проходческий щит "Ольга" пройдет почти 2,5 километра между станциями "Вавиловская" и "Академическая". Тоннель будет пролегать вдоль Ленинского проспекта и улицы Дмитрия Ульянова.
Собянин доложил Путину об успехах столицы в сфере развития метро и дорожного строительства
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: