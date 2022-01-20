Собянин доложил Путину об успехах столицы в сфере развития метро и дорожного строительства

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Строительство Московских центральных диаметров и Большой кольцевой линии метро должно решить транспортные проблемы столицы. Об этом заявил Сергей Собянин во время встречи с Владимиром Путиным.

"Сейчас активно строятся МЦД-3, МЦД-4. <...> Мы с вами открывали 10 станций метро (БКЛ. – Прим. ред.). <...> Эти проекты, конечно, должны разгрузить и решить многие транспортные проблемы", – сказал мэр.

Он выразил надежду на то, что оба проекта будут полностью закончены в 2023–2024 годах. По его словам, когда БКЛ замкнется, она станет самой большой линией в мире.

Собянин также поблагодарил главу государства за предоставление Москве инфраструктурного кредита: благодаря ему город покупает новые вагоны метро и пригородные поезда, динамично развивает транспортную инфраструктуру. Столица также активно ведет строительство дорог, продолжил градоначальник.

"За 2020 и 2021 годы, не снижая темпа, было построено где-то около 100 километров дорог, развязок, тоннелей, эстакад и так далее – большая работа", – заключил Собянин.

Накануне в Москве началось строительство второго тоннеля на центральном участке Троицкой линии метро. Проходческий щит "Ольга" пройдет почти 2,5 километра между станциями "Вавиловская" и "Академическая". Тоннель будет пролегать вдоль Ленинского проспекта и улицы Дмитрия Ульянова.

