Собянин: в Москве благоустроят более 160 школ и детских садов к 1 сентября

Территории более 160 школ и детских садов благоустроят в Москве к 1 сентября. Основная цель – сделать пространство современным и безопасным, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В планах – обновить пешеходные дорожки и проложить новые, где это необходимо. Также ремонтировать будут детские площадки, приведут в порядок спортивные поля. Кроме того, высадят новые деревья, установят дополнительные фонари и системы видеонаблюдения.

На территории школ создадут спортивные кластеры. Заниматься там смогут не только ученики, но и жители соседних домов. По словам Собянина, проводить все работы будут летом, чтобы не мешать обучению.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.