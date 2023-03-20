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20 марта, 22:30

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Собянин рассказал о развитии транспортной и социальной инфраструктуры района Внуково

Собянин рассказал о развитии транспортной и социальной инфраструктуры района Внуково

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Новости часа: станция метро "Аэропорт Внуково" готова почти на 60%

Собянин рассказал о развитии транспортной и социальной инфраструктуры района Внуково

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Сергей Собянин рассказал, что новая станция "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии Московского метрополитена позволит авиапассажирам и горожанам экономить на поездках до 40 минут. Станция готова уже на 60%. В данный момент там устанавливают основные конструкции, прокладывают инженерные коммуникации, а также ведут отделочные работы.

Собянин также уточнил, что в этом году будет запущен четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4). Таким образом, местные жители получат наземное метро. Кроме того, в районе Внуково развивается и социальная инфраструктура.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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