Собянин рассказал о развитии транспортной и социальной инфраструктуры района Внуково

Сергей Собянин рассказал, что новая станция "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии Московского метрополитена позволит авиапассажирам и горожанам экономить на поездках до 40 минут. Станция готова уже на 60%. В данный момент там устанавливают основные конструкции, прокладывают инженерные коммуникации, а также ведут отделочные работы.

Собянин также уточнил, что в этом году будет запущен четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4). Таким образом, местные жители получат наземное метро. Кроме того, в районе Внуково развивается и социальная инфраструктура.

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