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20 марта, 17:30

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Собянин: более 109 тыс москвичей уже получили новое жилье по программе реновации

Собянин: более 109 тыс москвичей уже получили новое жилье по программе реновации

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Почти 110 тысяч москвичей получили новые квартиры по программе реновации. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

С момента запуска программы под заселение передано более 200 новостроек – это три миллиона квадратных метров современного жилья. Больше всего домов построено в юго-восточном, юго-западном и северо-восточном округах столицы.

Мэр подчеркнул, что участники программы реновации получают комфортные квартиры с готовой отделкой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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