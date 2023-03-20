Собянин: более 109 тыс москвичей уже получили новое жилье по программе реновации

Почти 110 тысяч москвичей получили новые квартиры по программе реновации. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

С момента запуска программы под заселение передано более 200 новостроек – это три миллиона квадратных метров современного жилья. Больше всего домов построено в юго-восточном, юго-западном и северо-восточном округах столицы.

Мэр подчеркнул, что участники программы реновации получают комфортные квартиры с готовой отделкой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.