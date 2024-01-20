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20 января, 12:30

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Сергей Собянин рассказал о строительстве станций Троицкой линии метро

Сергей Собянин рассказал о строительстве станций Троицкой линии метро

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В 2024 году в столице планируют открыть первые станции Троицкой линии метро – это участок от "ЗИЛа" до "Коммунарки". Новая линия в перспективе дотянется до Троицка и станет самой удаленной за МКАД. Как отметил Сергей Собянин, рядом с будущими станциями живут больше 1,5 миллиона человек.

Кроме того, данное направление снизит нагрузку на южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий метрополитена, а также на прилегающие дороги. Подробнее о том, как проходит строительство новых станций, – в эфире телеканала Москва 24.

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