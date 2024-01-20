Сергей Собянин рассказал о строительстве станций Троицкой линии метро

В 2024 году в столице планируют открыть первые станции Троицкой линии метро – это участок от "ЗИЛа" до "Коммунарки". Новая линия в перспективе дотянется до Троицка и станет самой удаленной за МКАД. Как отметил Сергей Собянин, рядом с будущими станциями живут больше 1,5 миллиона человек.

Кроме того, данное направление снизит нагрузку на южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий метрополитена, а также на прилегающие дороги. Подробнее о том, как проходит строительство новых станций, – в эфире телеканала Москва 24.