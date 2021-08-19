Собянин представил основные проекты благоустройства северо-запада Москвы

Еще несколько проектов благоустройства жилых районов представили в Москве. На этот раз речь пошла про северо-запад. Планами поделился Сергей Собянин в своем блоге.

Во всех районах появятся новые детские площадки, места для отдыха и занятия спортом. Высадят тысячи деревьев и кустарников, прогулочные дорожки и тротуары реконструируют, установят новые лавочки и освещение.

В Митино проложат экотропу. Существующий веломаршрут продлят до Ландшафтного парка "Митино".

В Строгино в настоящее время идет благоустройство двух скверов. Мэр отмечает, что это не только места отдыха, но и пешие пути к станции метро и новому культурно-досуговому центру, открывшему свои двери в этом году.

В районе Покровское-Стрешнево преобразится сквер возле театра танца "Гжель". Там появится новая детская и спортплощадка.

А в районе Северное Тушино привели в порядок пешеходную зону бульвара на Туристской улице. Благоустроенной зоной будут пользоваться жители новых домов, построенных рядом по реновации. Заселение новостроек началось в этом году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.