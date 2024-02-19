Собянин: число самозанятых в Москве увеличилось на 329 тысяч человек

Число самозанятых в Москве в 2023 году увеличилось на 329 тысяч человек. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Всего в столице зарегистрировано более 1,5 миллиона самозанятых. В 2023 году они заработали около 360 миллиардов рублей.

Город поддерживает начинающих предпринимателей. Так, в центре "Профессии будущего" максимум за 3,5 месяца можно освоить одну из 75 востребованных профессий в различных отраслях экономики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.