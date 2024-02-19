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Новости

19 февраля, 17:30

Новости

Собянин: число самозанятых в Москве увеличилось на 329 тысяч человек

Собянин: число самозанятых в Москве увеличилось на 329 тысяч человек

Мэр Москвы рассказал о масштабном обновлении объектов культуры в 2023 году

Новости часа: в Москве зарегистрировано более 1,5 млн самозанятых

В Москве зарегистрировано более 1,5 млн самозанятых – Сергей Собянин

Собянин: обновили рекордные 76 объектов культуры за прошлый год

Новости часа: парковка 23 и 24 февраля на всех улицах Москвы будет бесплатной

Мэр Москвы рассказал о масштабном обновлении объектов культуры в 2023 году

Новости часа: мэр Москвы рассказал о масштабном обновлении объектов культуры в 2023 году

Почти 1,7 тыс столичных дворов приведут в порядок в 2024 году – Собянин

Собянин: обновили рекордные 76 объектов культуры за прошлый год

Число самозанятых в Москве в 2023 году увеличилось на 329 тысяч человек. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Всего в столице зарегистрировано более 1,5 миллиона самозанятых. В 2023 году они заработали около 360 миллиардов рублей.

Город поддерживает начинающих предпринимателей. Так, в центре "Профессии будущего" максимум за 3,5 месяца можно освоить одну из 75 востребованных профессий в различных отраслях экономики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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