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19 февраля, 17:15

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Мэр Москвы рассказал о масштабном обновлении объектов культуры в 2023 году

Мэр Москвы рассказал о масштабном обновлении объектов культуры в 2023 году

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В Москве в прошлом году реконструировали 76 объектов культуры. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Работы прошли в Театре эстрады, театре "Практика", Московском музыкально-педагогическом колледже, библиотеках и школах искусств. Например, в Театре эстрады после ремонтных работ в зрительном зале установили удобные кресла, появился уклон пола в партере, чтобы сцену было хорошо видно с любого места.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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