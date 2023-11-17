Новости часа: с начала года в Москве отремонтировали 45 молочно-раздаточных пунктов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С начала года в Москве отремонтировали 45 помещений молочно-раздаточных пунктов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Температуру в системе теплоснабжения Москвы повысили примерно на 10 градусов из-за похолодания. Это данные МОЭК.

16 спортивных объектов ввели в эксплуатацию в Москве с начала года. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.