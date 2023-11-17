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Новости

17 ноября, 17:30

Спорт

Новости часа: с начала года в Москве отремонтировали 45 молочно-раздаточных пунктов

Новости часа: с начала года в Москве отремонтировали 45 молочно-раздаточных пунктов

Новости часа: 68 молочных кухонь в Москве работают по новому стандарту

Собянин рассказал, как в Москве улучшают работу сети молочно-раздаточных пунктов

Новости часа: в Москве созданы уникальные возможности для роста квалификации врачей

Собянин сообщил, как городские программы помогают врачам повышать квалификацию

Новости часа: новая школа открылась в районе Тропарево-Никулино

Новости часа: более 164 тыс человек в ЮВАО получат современное жилье по реновации

Собянин: в ЮВАО по программе реновации строится и проектируется 67 домов

Новости часа: более 164 тыс человек в ЮВАО получат современное жилье по реновации

Собянин: новая школа открылась в районе Тропарево-Никулино

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С начала года в Москве отремонтировали 45 помещений молочно-раздаточных пунктов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Температуру в системе теплоснабжения Москвы повысили примерно на 10 градусов из-за похолодания. Это данные МОЭК.

16 спортивных объектов ввели в эксплуатацию в Москве с начала года. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

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