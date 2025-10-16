Форма поиска по сайту

16 октября, 22:45

Мэр Москвы

Собянин: в бюджете Москвы заложены средства на реализацию 13 госпрограмм

Собянин: в бюджете Москвы заложены средства на реализацию 13 госпрограмм

Сергей Собянин внес проект закона "О бюджете города Москвы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов" с Мосгордуму. В ближайшие три года планируется увеличить доход бюджета по всем источникам. По словам мэра, основной упор город делает на реализацию 13 государственных программ.

В столице будут развивать городскую инфраструктуру, поддерживать бизнес, создавать высокотехнологичные производства и многое другое.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

