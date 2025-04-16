Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 апреля

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 16 апреля.

Владимир Путин вместе с Сергеем Собяниным осмотрел обновленные корпуса МГТУ имени Баумана. Первым президенту показали современный комплекс общежитий для студентов. Он рассчитан на проживание почти 2,5 тысячи человек. Помимо жилых комнат, там созданы общие пространства для отдыха и общения, есть зона коворкинга и большая столовая.

Водителям советуют переходить на летнюю резину, сообщили в столичном департаменте транспорта. Из-за теплой погоды зимняя становится слишком мягкой и быстрее стирается. Если вовремя поставить летнюю, то это поможет снизить риск аварий.