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16 апреля, 20:45

Мэр Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 апреля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 апреля

Путин и Собянин посетили новый кампус МГТУ имени Баумана

Собянин: открылся прием заявок на три финансовые меры поддержки для бизнеса

Собянин: более 2,4 тыс домов будет капитально отремонтировано в 2025 году

Метро и МЦК в пасхальную ночь будут открыты до 02:00 – Собянин

Сергей Собянин выразил соболезнования близким ветерана ВОВ Ивана Слухая

Собянин: фестиваль "Пасхальный дар" пройдет с 19 по 30 апреля

Собянин: фестиваль "Пасхальный дар" пройдет на площадках по всей Москве

Собянин: идеи москвичей по развитию спорта будут реализованы

Собянин: масштабный проект "Лето в Москве" начнется 1 июня

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 16 апреля.

Владимир Путин вместе с Сергеем Собяниным осмотрел обновленные корпуса МГТУ имени Баумана. Первым президенту показали современный комплекс общежитий для студентов. Он рассчитан на проживание почти 2,5 тысячи человек. Помимо жилых комнат, там созданы общие пространства для отдыха и общения, есть зона коворкинга и большая столовая.

Водителям советуют переходить на летнюю резину, сообщили в столичном департаменте транспорта. Из-за теплой погоды зимняя становится слишком мягкой и быстрее стирается. Если вовремя поставить летнюю, то это поможет снизить риск аварий.

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