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Новости

16 апреля, 15:00

Новости

Новости часа: Собянин объявил о начале работ по благоустройству городских территорий

Новости часа: Собянин объявил о начале работ по благоустройству городских территорий

Собянин: в Москве благоустроят свыше 2,5 тысячи общественных пространств

Новости часа: для студентов Бауманки построили многофункциональный комплекс

Собянин: школьные театры получат активное развитие в ближайшие пять лет

Новости часа: юбилейный конкурс "Новатор Москвы" бьет рекорды по числу заявок

Собянин: число заявок на конкурс "Новатор Москвы" превысило 2,7 тысячи

Сергей Собянин сообщил о планах обновления парка "Сокольники"

Собянин рассказал о развитии дополнительного образования в Москве

"Мой район. Новости": Собянин открыл новую школу на севере Москвы

Собянин: для студентов Бауманки построили многофункциональный комплекс

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Начался сезон благоустройства городских территорий. Об этом заявил Сергей Собянин.

Более 240 многоквартирных домов отремонтируют в Западном административном округе в 2024 году, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Туристы в 2024 году предпочли Москву для поездок на вторые майские праздники, сообщили в Российском союзе туриндустрии.

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