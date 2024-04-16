16 апреля, 15:00Новости
Новости часа: Собянин объявил о начале работ по благоустройству городских территорий
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Начался сезон благоустройства городских территорий. Об этом заявил Сергей Собянин.
Более 240 многоквартирных домов отремонтируют в Западном административном округе в 2024 году, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Туристы в 2024 году предпочли Москву для поездок на вторые майские праздники, сообщили в Российском союзе туриндустрии.