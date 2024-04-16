Новости часа: Собянин объявил о начале работ по благоустройству городских территорий

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Начался сезон благоустройства городских территорий. Об этом заявил Сергей Собянин.

Более 240 многоквартирных домов отремонтируют в Западном административном округе в 2024 году, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Туристы в 2024 году предпочли Москву для поездок на вторые майские праздники, сообщили в Российском союзе туриндустрии.