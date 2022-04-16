Москва поддержит отечественных производителей лекарств. Для компаний хотят упростить процедуры регистрации лекарств. Об этом рассказал Сергей Собянин на встрече с руководителями крупных фармацевтических компаний в "Технополосе Москва".

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