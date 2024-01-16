Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии трех территорий в СЗАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порядка 40 тысяч квадратных метров недвижимости появится на месте устаревших построек в районах Куркино и Северное Тушино. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Крещенские купания пройдут на 42 столичных площадках 18 и 19 января. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

За год в Москве выдали более 320 тысяч водительских удостоверений. Об этом заявили в ГИБДД.