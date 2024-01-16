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Новости

16 января, 22:00

Новости

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии трех территорий в СЗАО

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии трех территорий в СЗАО

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 января

Новости часа: в 2024 году в Москве построят более 90 км дорог – Собянин

Собянин принял решение о комплексном развитии еще трех нежилых территорий

"Мой район. Новости": станция "Потапово" будет новой конечной на Сокольнической линии

Новости часа: 44 дома построили по программе реновации на юго-востоке Москвы

Собянин: в 2024 году планируем завершить несколько крупных транспортных проектов

Более 25 тыс жителей ЮВАО получили жилье по программе реновации – Собянин

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии московских технопарков

Более 25 тыс жителей ЮВАО получили жилье по программе реновации – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порядка 40 тысяч квадратных метров недвижимости появится на месте устаревших построек в районах Куркино и Северное Тушино. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Крещенские купания пройдут на 42 столичных площадках 18 и 19 января. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства.

За год в Москве выдали более 320 тысяч водительских удостоверений. Об этом заявили в ГИБДД.

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