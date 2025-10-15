15 октября, 14:15Мэр Москвы
Сергей Собянин осмотрел ход строительства нового комплекса больницы № 52 в Москве
Сергей Собянин осмотрел ход строительства нового многопрофильного комплекса городской клинической больницы № 52 в Москве. Работы планируют завершить в 2027 году.
Сейчас здание готово на 20%. В будущем комплекс позволит расширить возможности врачей. Там предусмотрено все необходимое для оказания высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи, включая трансплантацию органов, кардиологию и нефрологию.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.