15 июля, 07:15Мэр Москвы
Сергей Собянин рассказал о развитии района Хорошёво-Мнёвники
Жилой комплекс передали под заселение по программе реновации в Хорошёво-Мнёвниках. На данный момент новые квартиры осматривают будущие жильцы. С новоселами встретился Сергей Собянин.
По его словам, трехсекционное монолитное здание построено по индивидуальному проекту. В нем 24 этажа, подземный паркинг и 345 квартир с улучшенной отделкой. Дом оснащен автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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