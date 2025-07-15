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15 июля, 07:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о развитии района Хорошёво-Мнёвники

Сергей Собянин рассказал о развитии района Хорошёво-Мнёвники

Собянин встретился с новоселами дома по реновации в Хорошёво-Мнёвниках

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Жилой комплекс передали под заселение по программе реновации в Хорошёво-Мнёвниках. На данный момент новые квартиры осматривают будущие жильцы. С новоселами встретился Сергей Собянин.

По его словам, трехсекционное монолитное здание построено по индивидуальному проекту. В нем 24 этажа, подземный паркинг и 345 квартир с улучшенной отделкой. Дом оснащен автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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