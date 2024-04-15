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Новости

Новости

15 апреля, 17:45

Новости

Новости часа: в Москве реализуют 75 проектов комплексного развития территорий

Новости часа: в Москве реализуют 75 проектов комплексного развития территорий

Собянин открыл новую школу в районе Ховрино

Новости часа: Собянин рассказал о планах строительства новых образовательных объектов

Новости часа: Собянин открыл новую школу в районе Ховрино

Собянин открыл новую школу на севере Москвы

Новости часа: до конца года откроется еще несколько магазинов "Сделано в Москве"

Новости часа: 18 апреля в Москве начинаются Дни исторического и культурного наследия

Собянин: 18 апреля в Москве начинаются Дни исторического и культурного наследия

Новости часа: Собянин сообщил о росте популярности товаров под брендом "Сделано в Москве"

Собянин: до конца года откроется еще несколько магазинов "Сделано в Москве"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 75 проектов комплексного развития территорий реализуют в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти треть месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В столице запустят сервис бронирования пикниковых зон в парках. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

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