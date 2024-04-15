Новости часа: в Москве реализуют 75 проектов комплексного развития территорий

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 75 проектов комплексного развития территорий реализуют в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти треть месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В столице запустят сервис бронирования пикниковых зон в парках. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.