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14 июля, 20:45

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Речные электротрамвайчики перевезли миллион пассажиров с момента запуска первого маршрута

Речные электротрамвайчики перевезли миллион пассажиров с момента запуска первого маршрута

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За время, прошедшее с момента запуска первого маршрута электротрамвайчиков, речной транспорт перевез миллион пассажиров. Такой статистикой в социальных сетях поделился Сергей Собянин.

Он напомнил, что на первом маршруте было открыто всего шесть остановок. К 2030 году власти столицы намерены охватить всю акваторию Москвы-реки круглогодичным регулярным пассажирским движением.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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