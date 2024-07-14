Речные электротрамвайчики перевезли миллион пассажиров с момента запуска первого маршрута

За время, прошедшее с момента запуска первого маршрута электротрамвайчиков, речной транспорт перевез миллион пассажиров. Такой статистикой в социальных сетях поделился Сергей Собянин.

Он напомнил, что на первом маршруте было открыто всего шесть остановок. К 2030 году власти столицы намерены охватить всю акваторию Москвы-реки круглогодичным регулярным пассажирским движением.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

