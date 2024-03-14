Собянин: в Москве будет четыре остановки ВСМ Москва – Санкт-Петербург

В Москве начали строить высокоскоростную железнодорожную магистраль, которая дойдет до Санкт-Петербурга. Поезда, которые пойдут по ней, будут делать четыре остановки в столице. Одна из них – городской вокзал Зеленоград-Крюково, рассказал Сергей Собянин.

Во время доклада президенту мэр Москвы отметил, что задел под ВСМ был сделан еще во время строительства МЦД-3. Это позволяет практически незамедлительно приступить к строительству.

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