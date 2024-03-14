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Новости

14 марта, 17:15

Новости

Собянин: в Москве будет четыре остановки ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Собянин: в Москве будет четыре остановки ВСМ Москва – Санкт-Петербург

Новости часа: Собянин доложил Путину о начале строительства московского участка ВСМ

Собянин доложил Путину о начале строительства московского участка ВСМ

Мэр Москвы: ВСМ сократит время в пути до Петербурга до 2 часов 15 минут

Путин по видеосвязи принял участие в церемонии начала строительства ВСМ

Новости часа: около 1,2 млн пассажиров перевозит в будни Кольцевая линия метро – Собянин

Около 1,2 млн пассажиров перевозит в будни Кольцевая линия метро – Собянин

Новости часа: к 2030 году в Москве появится умная сеть наземного транспорта

Собянин: Кольцевой линии метро Москвы исполнилось 70 лет

Новости часа: в Черемушках построят дома по реновации в рамках проекта КРТ – Собянин

В Москве начали строить высокоскоростную железнодорожную магистраль, которая дойдет до Санкт-Петербурга. Поезда, которые пойдут по ней, будут делать четыре остановки в столице. Одна из них – городской вокзал Зеленоград-Крюково, рассказал Сергей Собянин.

Во время доклада президенту мэр Москвы отметил, что задел под ВСМ был сделан еще во время строительства МЦД-3. Это позволяет практически незамедлительно приступить к строительству.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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