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Новости

13 ноября, 16:45

Общество

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве новых корпусов онкобольницы № 62

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве новых корпусов онкобольницы № 62

Собянин: объем промышленного производства Москвы растет за счет поддержки города

Собянин рассказал о строительстве в Сколково новых корпусов онкобольницы № 62

Новости часа: более 50 крупных культурных мероприятий прошло в метро Москвы за 10 лет

Новости часа: более 94% сирот в Москве нашли приемные семьи – Собянин

Более 94% сирот в Москве нашли приемные семьи – Собянин

Собянин рассказал о культурных мероприятиях в московском метро

Собянин сообщил о росте объема промпроизводства в Москве более чем на 15%

Новости часа: Собянин рассказал, как метро стало новой культурной площадкой Москвы

Собянин: объем промышленного производства Москвы растет за счет поддержки города

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство нового лечебно-диагностического комплекса онкобольницы № 62 закончат в 2025 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 1,2 миллиона тонн вторсырья собрали в Москве за девять месяцев. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Более 340 москвичей получили новые квартиры в Черемушках по реновации с начала программы. Об этом заявил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

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