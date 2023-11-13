Новости часа: Собянин рассказал о строительстве новых корпусов онкобольницы № 62

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство нового лечебно-диагностического комплекса онкобольницы № 62 закончат в 2025 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Более 1,2 миллиона тонн вторсырья собрали в Москве за девять месяцев. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Более 340 москвичей получили новые квартиры в Черемушках по реновации с начала программы. Об этом заявил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.