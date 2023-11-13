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13 ноября, 16:30

Экономика

Собянин: объем промышленного производства Москвы растет за счет поддержки города

Собянин: объем промышленного производства Москвы растет за счет поддержки города

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Собянин: объем промышленного производства Москвы растет за счет поддержки города

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Объем производства промышленных площадок в Москве с января по сентябрь вырос более чем на 15% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Растущий спрос стимулирует расширять и модернизировать линии, наращивать объемы выпускаемой продукции. Для развития бизнеса предприятия могут воспользоваться помощью города. В настоящее время производителям доступно более 20 системных мер поддержки.

По каким направлениям промышленности достигнуты самые лучшие результаты? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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