Собянин сообщил о росте объема промпроизводства в Москве более чем на 15%

Объем производства промышленных площадок в Москве с января по сентябрь вырос более чем на 15% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Растущий спрос стимулирует расширять и модернизировать линии, наращивать объемы выпускаемой продукции. Для развития бизнеса предприятия могут воспользоваться помощью города. В настоящее время производителям доступно более 20 системных мер поддержки.

По каким направлениям промышленности достигнуты самые лучшие результаты? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.