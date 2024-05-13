Новости часа: Собянин объявил о начале сборки "москвичей" по технологии полного цикла

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Автозавод "Москвич" перешел на производство автомобилей по технологии полного цикла. Об этом сообщил Сергей Собянин, отметив, что на предприятии смонтировали современную роботизированную линию сварки.

Две трети московских девятиклассников после профориентации хотят поступать в колледж. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Заморозки до 5 градусов мороза обещают в ночь на 14 мая в Подмосковье. О погодных условиях предупредили в МЧС РФ.