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13 мая, 15:50

Общество

Новости часа: Собянин объявил о начале сборки "москвичей" по технологии полного цикла

Новости часа: Собянин объявил о начале сборки "москвичей" по технологии полного цикла

Собянин: автомобили "Москвич" будут собирать по технологии полного цикла

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о московских участниках чемпионата "Абилимпикс"

Благоустроим улицы у станций Сортировочная, Перово, Косино и Митьково – Собянин

Новости часа: территории четырех станций МЦД-3 благоустроят в 2024 году

Новости часа: строительство трех станций Троицкой линии метро вышло на финишную прямую

Новости часа: в столице стартовал отборочный этап чемпионата "Абилимпикс-2024"

Мэр Москвы: территории возле четырех станций МЦД-3 приведут в порядок

Сергей Собянин рассказал о московских участниках чемпионата "Абилимпикс"

"Мой район. Новости": в Москве запустят новые производства лекарств

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Автозавод "Москвич" перешел на производство автомобилей по технологии полного цикла. Об этом сообщил Сергей Собянин, отметив, что на предприятии смонтировали современную роботизированную линию сварки.

Две трети московских девятиклассников после профориентации хотят поступать в колледж. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Заморозки до 5 градусов мороза обещают в ночь на 14 мая в Подмосковье. О погодных условиях предупредили в МЧС РФ.

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