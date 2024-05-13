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13 мая, 12:00

Новости

Новости часа: в столице стартовал отборочный этап чемпионата "Абилимпикс-2024"

Новости часа: в столице стартовал отборочный этап чемпионата "Абилимпикс-2024"

Мэр Москвы: территории возле четырех станций МЦД-3 приведут в порядок

Сергей Собянин рассказал о московских участниках чемпионата "Абилимпикс"

"Мой район. Новости": в Москве запустят новые производства лекарств

Собянин: в 2024 году будут благоустроены территории возле четырех станций МЦД-3

Собянин сообщил о скором завершении строительства трех станций Троицкой линии

Мэр Москвы осудил обстрел жилого дома в Белгороде со стороны Украины

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Начался отборочный этап юбилейного московского чемпионата "Абилимпикс-2024". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Две трети московских девятиклассников после профориентации хотят поступать в колледж. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Капитальный ремонт фасадов жилых домов начался в Москве. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

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