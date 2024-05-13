Новости часа: в столице стартовал отборочный этап чемпионата "Абилимпикс-2024"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Начался отборочный этап юбилейного московского чемпионата "Абилимпикс-2024". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Две трети московских девятиклассников после профориентации хотят поступать в колледж. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Капитальный ремонт фасадов жилых домов начался в Москве. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.