Собянин сообщил о начале строительства крупнейшего в России электродепо

В ТиНАО началось строительство крупнейшего в России электродепо "Троицкое". Как рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX, оно должно заработать в 2029 году и будет обслуживать поезда Троицкой линии метро.

На данный момент эта ветка активно строится. На земельном участке между Калужским и Новомихайловским шоссе возведут 11 зданий. Самый крупный объект – производственно-административный блок площадью около 100 тысяч квадратных метров. Будет оборудовано 70 смотровых канав, полигон для практического обучения локомотивных бригад и энергетический комплекс.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.