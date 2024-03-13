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13 марта, 07:15

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Собянин рассказал о развитии единого транспортного пространства Москвы и области

Собянин рассказал о развитии единого транспортного пространства Москвы и области

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Новые перехватывающие парковки, выделенные полосы, а также интеграция железнодорожных станций в тарифную зону МЦД – все перечисленное является частью транспортной программы по формированию единого пространства Москвы и Подмосковья к 2030 году. О развитии единого транспортного пространства Москвы и области рассказал Сергей Собянин, подчеркнув, что в период до 2030 года одним из приоритетов будет обеспечение комфортного подвоза пассажиров к станциям рельсового каркаса.

Преимущества такого подхода уже оценили пассажиры центральных диаметров и пользователи карт "Тройка". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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