Собянин рассказал о развитии единого транспортного пространства Москвы и области

Новые перехватывающие парковки, выделенные полосы, а также интеграция железнодорожных станций в тарифную зону МЦД – все перечисленное является частью транспортной программы по формированию единого пространства Москвы и Подмосковья к 2030 году. О развитии единого транспортного пространства Москвы и области рассказал Сергей Собянин, подчеркнув, что в период до 2030 года одним из приоритетов будет обеспечение комфортного подвоза пассажиров к станциям рельсового каркаса.

Преимущества такого подхода уже оценили пассажиры центральных диаметров и пользователи карт "Тройка". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.