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Новости

13 января, 15:35

Новости

Новости часа: барельефам на станции метро "Новокузнецкая" вернули исторический облик

Новости часа: барельефам на станции метро "Новокузнецкая" вернули исторический облик

Сергей Собянин поздравил столичных журналистов с Днем российской печати

Новости часа: на станции метро "Новокузнецкая" отреставрировали исторические барельефы

Барельефам на станции метро "Новокузнецкая" вернули исторический облик – Собянин

Собянин: столица 10 лет внедряет технологии искусственного интеллекта

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о победах москвичей в конкурсах "Движения первых"

Собянин рассказал о внедрении технологий искусственного интеллекта в Москве

Собянин: 110 московских учащихся стали победителями конкурсов "Движения первых"

Новости часа: Собянин рассказал о внедрении технологий ИИ в Москве

Собянин рассказал о внедрении технологий искусственного интеллекта в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Исторические барельефы отреставрировали на станции метро Москвы "Новокузнецкая". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Подъездные дороги к 15 построенным по программе реновации домам обустроили в Москве. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

В Москве продлили срок подачи заявок на участие в торгах по обновлению бывших промзон. Об этом заявили в комплексе экономической политики.

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