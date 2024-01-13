13 января, 15:35Новости
Новости часа: барельефам на станции метро "Новокузнецкая" вернули исторический облик
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Исторические барельефы отреставрировали на станции метро Москвы "Новокузнецкая". Об этом сообщил Сергей Собянин.
Подъездные дороги к 15 построенным по программе реновации домам обустроили в Москве. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.
В Москве продлили срок подачи заявок на участие в торгах по обновлению бывших промзон. Об этом заявили в комплексе экономической политики.