Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 декабря, 00:00

Новости

Новости часа: новый квартал построят по программе реновации в ЮЗАО

Новости часа: новый квартал построят по программе реновации в ЮЗАО

Новости часа: Собянин утвердил план реорганизации части промзоны "Черемушки"

Собянин провел заседание президиума правительства Москвы

Новости часа: почти 150 храмов построили в Москве

В Москве восстановили более 100 памятников религиозного назначения

Новости часа: катки с натуральным льдом в Москве откроют при устойчивой погоде

Патриарх Кирилл наградил Собянина орденом преподобного Сергия Радонежского II степени

Новости часа: в новом сезоне катки открывают в 11 столичных парках

Новости часа: в парках Москвы этой зимой будут работать 47 катков

Сергей Собянин: в парках Москвы этой зимой будут работать 47 катков

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Жилой квартал появится на месте промзоны на юго-западе Москвы. Туда москвичи переедут, в том числе по программе реновации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Московские производители нарастили выпуск электрооборудования более чем на 10% в январе-октябре, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Общественное пространство создадут возле будущей станции "Корниловская" Троицкой линии метро, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Читайте также
мэр МосквыгородстроительствореновацияэкономикавидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика