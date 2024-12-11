Новости часа: новый квартал построят по программе реновации в ЮЗАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Жилой квартал появится на месте промзоны на юго-западе Москвы. Туда москвичи переедут, в том числе по программе реновации. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Московские производители нарастили выпуск электрооборудования более чем на 10% в январе-октябре, сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Общественное пространство создадут возле будущей станции "Корниловская" Троицкой линии метро, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.