В РПЦ назвали подозрения в шпионаже в адрес прихода в Вестеросе абсурдом и клеветой

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Заместитель председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Русской православной церкви протоиерей Николай Лищенюк назвал абсурдом и клеветой обвинения в шпионаже, которые звучали в адрес храма Казанской иконы Божией Матери, находящегося в шведском городе Вестерос.

По данным издания Politico, которое сослалось на специализирующегося на России исследователя Шведского университета обороны Маркуса Йоранссона, этот храм якобы может служить в качестве потенциального опорного пункта, откуда можно собирать данные об аэропорте Вестероса и расположенных поблизости объектах энергетики.

"Цели и задачи любого прихода Русской православной церкви за рубежом – это духовное попечение о своих чадах и забота о прихожанах. Таковы цели и у прихода в Вестеросе. Это клевета", – подчеркнул Лищенюк в беседе с РИА Новости.

При этом однотипные обвинения звучат в адрес различных приходов Русской церкви за рубежом, подчеркнул он. На основании этого можно сделать вывод о наличии "некоего единого источника" этих заявлений, которые объединяет абсурдность и отсутствие чего-либо нового, резюмировал представитель РПЦ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете канонической УПЦ. По словам депутата Госдумы Виталия Милонова, этот документ легализует гонения на православных верующих канонической церкви. В связи с этим укрытием может стать Россия, счел парламентарий.

