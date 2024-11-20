Сергей Собянин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сергей Собянин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения. Поздравительная телеграмма размещена на портале мэра и правительства Москвы.

По словам Собянина, патриарх вносит неоценимый вклад в утверждение нравственных и духовных ценностей в российском обществе. Его "мудрое слово" находит отклик в сердцах верующих граждан, способствует развитию межконфессионального диалога, уточнил мэр.

Он также выразил особую признательность Кириллу за огромную роль в укреплении плодотворного сотрудничества столичного правительства и Русской православной церкви.

Ранее СМИ писали о госпитализации патриарха Кирилла. Журналисты утверждали, что его самочувствие якобы ухудшилось после выступления на площади Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге.

Позже источник в РПЦ опроверг эти слухи и заявил, что со священником все в порядке.