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11 ноября, 11:45

Транспорт

Более 3,3 млн поездок совершено через пять новых станций метро Москвы – Собянин

Более 3,3 млн поездок совершено через пять новых станций метро Москвы – Собянин

Собянин: в Москве реализуется 80 масштабных инвестпроектов

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Собянин: в Москве реализуется 80 масштабных инвестпроектов

Больше 3,3 миллиона раз пассажиры воспользовались новыми станциями Солнцевской и Люблинско-Дмитровской линий метро за два месяца их работы. Об этом сообщил в своём телеграм-канале Сергей Собянин.

В начале сентября в Москве практически одновременно открыли пять станций: "Пыхтино", "Аэропорт Внуково", "Яхромскую", "Лианозово" и "Физтех". Как уточнил мэр, с каждым днем их популярность растёт.

Самой востребованной остается "Яхромская". Станцией пользуются в среднем почти 19 тысяч человек в день. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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