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Новости

Новости

11 января, 18:00

Новости

Новости часа: цифровые проекты Москвы получили российские и международные премии – Собянин

Новости часа: цифровые проекты Москвы получили российские и международные премии – Собянин

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной Юрия Соломина

Новости часа: Собянин рассказал о городском проекте для школьников "Театральное закулисье"

Собянин: московские школьники могут посетить уникальные театральные экскурсии

Новости часа: Собянин рассказал о развитии производства лекарств в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о городском проекте для школьников "Театральное закулисье"

Собянин рассказал о развитии электронных сервисов в Москве

Новости часа: мэр Москвы рассказал о результатах ввода недвижимости в эксплуатацию

Собянин рассказал о развитии территории бывшей промзоны ЗИЛ

Новости часа: Собянин рассказал о развитии производства лекарств в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 25 московских проектов в сфере технологий получили международные и российские премии. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Самым востребованным маршрутом электробуса в праздники стал м16, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до субботы, 13 января. Об этом заявили синоптики.

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