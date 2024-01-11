Новости часа: цифровые проекты Москвы получили российские и международные премии – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 25 московских проектов в сфере технологий получили международные и российские премии. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Самым востребованным маршрутом электробуса в праздники стал м16, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до субботы, 13 января. Об этом заявили синоптики.