Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве. Прирост свежевыпавшего снега составил до 6 сантиметров, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Снегопад продолжится в течение дня, прирост снега может составить еще до двух сантиметров. Кроме того, в ближайшие часы резко понизится температура воздуха, это может способствовать образованию гололедицы.

Помимо этого, возможно усиление ветра с порывами до 13–18 метров в секунду. Службы города непрерывно следят за состоянием улично-дорожной сети, проводят регламентные работы в соответствии с условиями погоды, уточнили в сообщении.

В ведомстве добавили, что для уборки столицы от снега задействовали необходимое количество техники, в частности роторной. Горожан призвали быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины.

Сильная метель накрыла столичный регион ближе к 12:00 11 января. Ожидается, что уже в середине дня в Москве выпадет более 10% месячной нормы осадков.

Центр организации дорожного движения порекомендовал жителям столицы использовать для передвижения по городу общественный транспорт из-за снегопада. По прогнозу синоптиков, снег будет идти до 12 января. Рекомендуется выезжать на машине до 17:00 или уже после 20:00.

Сильная метель началась в Москве днем 11 января