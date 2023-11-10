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Новости

10 ноября, 08:00

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Мэр Москвы рассказал о ходе программы реновации в 2023 году

Мэр Москвы рассказал о ходе программы реновации в 2023 году

Собянин рассказал о строительстве моста между Филевской поймой и Шелепихинской набережной

Собянин рассказал о строительстве моста между Шелепихинской набережной и Филевской поймой

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Собянин рассказал о строительстве моста между Шелепихинской набережной и Филевской поймой

Собянин рассказал о строительстве моста между Шелепихинской набережной и Филевской поймой

Почти четыре тысячи москвичей получили квартиры по реновации в октябре. О том, как проходит реализация одной из самых масштабных городских программ, рассказал Сергей Собянин в своем телеграмм-канале.

Только за этот год строители начали возводить 107 современных многоэтажек, а 40 домов сдали в эксплуатацию. К переезду приступили жители 248 старых зданий – это порядка 36 тысяч москвичей из 47 районов и поселений столицы.

Стройки идут во всех административных округах. Больше всего их на юго-востоке, востоке и северо-востоке. Всего же программа реновации затронет около миллиона человек. Люди получат не только новые квартиры, но и скидки на дополнительные квадратные метры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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