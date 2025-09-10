10 сентября, 14:15Мэр Москвы
Сергей Собянин открыл трамвайное движение по проспекту Академика Сахарова
Сергей Собянин открыл трамвайное движение по проспекту Академика Сахарова. Оттуда запустили новый маршрут № 90, который пройдет от станции метро "Сокольники" до Павелецкого вокзала.
Впервые в истории трамвайного движения Москвы создан участок без контактной сети. Для движения трамваи будут использовать предусмотренную конструкцией систему автономного хода.
