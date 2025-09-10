Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 сентября, 14:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин открыл трамвайное движение по проспекту Академика Сахарова

Сергей Собянин открыл трамвайное движение по проспекту Академика Сахарова

Мэр Москвы: открыта новая трамвайная линия на проспекте Академика Сахарова

Собянин: более 400 тыс автомобилистов пользуются МСД ежедневно

Собянин рассказал, как Москва помогает в восстановлении Донецка и Луганска

Собянин открыл движение по мосту Академика Королева через Москву-реку

"Новости дня": почти 5 тыс школьников посетили летом спортивно-патриотические лагеря

Сергей Собянин открыл новый мост через Москву-реку

"Новости дня": МСД сделал поездки комфортнее для жителей шести округов Москвы – Собянин

Собянин: более 400 тыс автомобилистов пользуются МСД ежедневно

Сергей Собянин открыл новый мост через Шелепихинскую набережную

Сергей Собянин открыл трамвайное движение по проспекту Академика Сахарова. Оттуда запустили новый маршрут № 90, который пройдет от станции метро "Сокольники" до Павелецкого вокзала.

Впервые в истории трамвайного движения Москвы создан участок без контактной сети. Для движения трамваи будут использовать предусмотренную конструкцией систему автономного хода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортгородвидеоНаталия ШкодаРоман КарловДиана Жукова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика