Сергей Собянин открыл трамвайное движение по проспекту Академика Сахарова. Оттуда запустили новый маршрут № 90, который пройдет от станции метро "Сокольники" до Павелецкого вокзала.

Впервые в истории трамвайного движения Москвы создан участок без контактной сети. Для движения трамваи будут использовать предусмотренную конструкцией систему автономного хода.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.