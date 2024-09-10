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Новости

Новости

10 сентября, 00:00

Новости

Новости часа: до 2030 года наземный столичный транспорт перейдет на электрическую тягу

Новости часа: до 2030 года наземный столичный транспорт перейдет на электрическую тягу

Новости часа: за первый год работы МЦД-4 пассажиры совершили 75 млн поездок

Собянин: в Москве на маршрут вышел 2 000-й электробус

Новости часа: в Москве на маршрут вышел 2 000-й электробус

Собянин: в Москве на маршрут вышел 2 000-й электробус

Новости часа: Московские городские вокзалы созданы уже на 25 станциях МЦД-4

Собянин: в Москве на маршрут вышел 2 000-й электробус

Собянин: более 75 млн поездок совершили пассажиры за год по МЦД-4

Новости часа: более 75 млн поездок совершили пассажиры за год по МЦД-4

Новости часа: почти 25% парка городского транспорта состоит из электробусов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. До конца 2030 года наземный городской транспорт практически полностью перейдет на электрическую тягу. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Больше 53 миллионов рублей направили на благотворительность участники программы "Миллион призов". Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

К концу недели температура в Москве поднимется до 29 градусов. Данные приводит Гидрометцентр России.

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