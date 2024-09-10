Новости часа: до 2030 года наземный столичный транспорт перейдет на электрическую тягу

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. До конца 2030 года наземный городской транспорт практически полностью перейдет на электрическую тягу. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Больше 53 миллионов рублей направили на благотворительность участники программы "Миллион призов". Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

К концу недели температура в Москве поднимется до 29 градусов. Данные приводит Гидрометцентр России.