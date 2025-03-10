Собянин осмотрел новый спорткомплекс "Стальной" на северо-востоке Москвы

Сергей Собянин осмотрел новый спортивный комплекс "Стальной" в Алексеевском районе Москвы, который включает в себя два бассейна, один из которых имеет 10 дорожек длиной 50 метров. В дополнение к бассейнам в комплексе есть просторный тренажерный зал, медицинский блок и сауна. Спорткомплекс рассчитан на одновременные занятия 170 человек.

Комплекс оснащен современными системами безопасности: датчики, установленные по периметру бассейна, фиксируют объекты, находящиеся в воде более 10 секунд без движения, и передают сигнал на браслет инструктора.

Мэр отметил, что этот объект предоставит отличные возможности для занятий как местным жителям, так и спортсменам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.