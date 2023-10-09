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09 октября, 07:30

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Сергей Собянин рассказал, как московские парки готовят к зиме

Сергей Собянин рассказал, как московские парки готовят к зиме

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Московские парки готовят к зимнему сезону. Отключили фонтаны, с клумб начали убирать однолетние растения. Как рассказал Сергей Собянин, вместо них в городе высадят луковичные цветы, чтобы с приходом тепла парки украсили тюльпаны, нарциссы, гиацинты и крокусы.

Статуи в зеленых зонах города укроют от морозов. Кроме того, в парках начали обустраивать катки и лыжные трассы. Самый большой каток будет работать на ВДНХ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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