Сергей Собянин рассказал, как московские парки готовят к зиме

Московские парки готовят к зимнему сезону. Отключили фонтаны, с клумб начали убирать однолетние растения. Как рассказал Сергей Собянин, вместо них в городе высадят луковичные цветы, чтобы с приходом тепла парки украсили тюльпаны, нарциссы, гиацинты и крокусы.

Статуи в зеленых зонах города укроют от морозов. Кроме того, в парках начали обустраивать катки и лыжные трассы. Самый большой каток будет работать на ВДНХ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.