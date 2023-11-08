08 ноября, 09:00Город
Доходному дому Абрикосова вернули исторический облик — Собянин
В Потаповском переулке завершилась реставрация доходного дома с квартирой купца Абрикосова. Об истории этого здания в своем телеграмм-канале рассказал Сергей Собянин.
Уникальное строение XVII века пережило несколько перестроек, затем его чуть не уничтожил пожар, а в советское время сверху возвели еще два этажа. На момент реставрации дом был в аварийном состоянии, отметил мэр.
Специалисты восстановили фасады, планировку, интерьеры времен последних дореволюционных владельцев – купцов Абрикосовых. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.