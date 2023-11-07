График движения поездов МЦД-2 изменится 10–12 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание движения поездов Курского и Рижского направлений МЦД-2 изменится в ночь с 10 по 11 ноября, а также с 11 по 12 ноября, сообщается в пресс-службе Московской железной дороги.

Железнодорожники планируют перекрыть на время главный путь и заменить системы управления движения на новое оборудование. Поезда пустят по оставшемуся пути. Планируется, что работы пройдут с 22:00 10-го числа и до 06:00 11-го числа, а также в аналогичное время в ночь на 12 ноября.

Предполагается, что ряд поездов МЦД будет выведен из расписания, а некоторые пригородные электропоезда проследуют по укороченному маршруту. Также у некоторых составов изменится время отправления и прибытия.

Изменения в расписании вносятся в связи с обустройством инфраструктуры в районе станции Царицыно, уточнили в пресс-службе. С 25 по 27 ноября на станции установят новые пролеты на время строительства пешеходного тоннеля под путями.

Ранее столичный Дептранс уточнял, что расписание движения поездов Савеловского и Белорусского направлений МЦД-1 изменится с 10:00 до 16:00 11–12, 18–19, а также 25–26 ноября. В это время на центральном участке между Савеловским и Белорусским вокзалами интервалы будут увеличены до 1 часа.

На Белорусском направлении отменят часть поездов, а интервалы движения действующих увеличат до 40 минут. Некоторые составы проследуют с измененными остановками.

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